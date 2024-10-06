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Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Mağlup Ederek 3 Puan Kazandı

Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Mağlup Ederek 3 Puan Kazandı
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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Yunus Akgün'ün 28. dakikada attığı gol, Galatasaray'a 3 puanı getirdi.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 8. hafta müsabakasında Galatasaray sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetti.

Galatasaray Yunus Akgün'ün 28. dakikada attığı golle 3 puanı tek golle alarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Spor

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