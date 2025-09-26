Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada ceza sahası dışından İbrahim Kaya'nın şutunu Uğurcan Çakır çeldi. Dönen topu önünde bulan Yusuf Özdemir'in vuruşunda Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.

65. dakikada Barış Alper'in sağ kanattan ortasında Sane'nin penaltı noktasından şutunda defans topu uzaklaştırdı.

69. dakikada Barış Alper'in ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta çıktı.

74. dakikada Mounie'nin ceza sahasına girerek çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan son anda topu kornere çeldi.

87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Maestro'nun şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

90. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ruan'ın şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+4. dakikada sol kanattan Yusuf Özdemir'in ortasında arka direkte bomboş durumda Mounie'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Ruan dk. 70) Makouta (Janvier dk. 80) Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Hagi dk. 70) Hwang (Mounie dk. 58) Ogundu

Yedekler: Victor, Efecan Karaca, Enes Keskin, Güven Yalçın, Fatih Aksoy, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Jakobs dk. 63) Eren Elmalı, Torreira (Lemina dk. 46) Sara (İlkay Gündoğan dk. 63) Sallai, Sane (Metehan Baltacı dk. 77) Barış Alper Yılmaz (Osimhen dk. 84), Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Icardi (dk. 23) Galatasaray

Sarı kartlar: Makouta, Aliti (Alanyaspor), Sanchez (Galatasaray) - ANTALYA