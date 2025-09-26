Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 G geçerek 7. Galibiyetini Aldı

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Dk. 71 Duarte), Makouta (Dk. 80 Janvier), Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Dk. 71 Hagi), Hwang (Dk. 58 Mounie), Ogundu

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 62 Jacobs), Eren Elmalı, Torreira (Dk. 46 Lemina), Sara (Dk. 62 İlkay Gündoğan), Sane (Dk. 77 Metehan Baltacı), Barış Alper Yılmaz (Dk. 85 Osimhen), Icardi

Gol: Dk. 23 Icardi ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 32 Makouta, Dk. 40 Aliti (Corendon Alanyaspor), Dk. 62 Sanchez ( Galatasaray )

Trendol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

58. dakikada İbrahim Kaya, orta alanda aldığı topla ceza sahası dışından kaleyi çaprazdan gördüğü noktadan şutunu çekti. Uğurcan Çakır'ın çıkardığı top, Yusuf Özdemir önüne düştü. Bu futbolcunun köşeden şutunda, Uğurcan meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çıkardı.

66. dakikada sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, topu Sane'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda, Aliti'ye çarpan meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ellerinde kaldı.

74. dakikada Alanyaspor'un orta alanda geliştirdiği atakta Mounie'nin arkaya attığı pasta Ogundu kaleciyle karşı karşıya geldi. Bu futbolcunun vuruşunda, Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

84. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Janvier'in sol kanattan gönderdiği ara pasında Yusuf Özdemir, meşin yuvarlakla ceza sahasına girerek şutunu çekti ancak top yan direğe çarparak dışarı çıktı.

89. dakikada Alanyaspor, bir kez daha gole yaklaştı. Rakip ceza sahasında topla buluşan Duarte, Eren Elmalı'yı geçerek kaleye şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

90+4. dakikada Yusuf Özdemir, sol kanattan arka direğe çıkardığı topu kontrol eden Mounie, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.