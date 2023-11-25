Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi sakatlandı

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki maçta hakem Ali Şansalan sakatlandı ve yerine Yiğit Arslan geçti.

Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi Ali Şansalan sakatlandı ve mücadeleye devam edemedi. Şansalan'ın yerine 57. dakikadan sonra maçı 4. hakem Yiğit Arslan yönetti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor, RAMS Park'ta karşılaşırken, mücadelenin hakemi Ali Şansalan sakatlandı. Müsabakanın 53. dakikasında oyunu durduran Şansalan'a ilk olarak sağlık heyet müdahale etti. Sol bacak üst adalesindeki sakatlıktan dolayı oyuna devam edemeyen Ali Şansalan'ın yerine 57. dakikada maçın 4. hakemi Yiğit Arslan geçti.

Ali Şansalan da 4. hakemi olarak karşılaşmaya devam etti. - İSTANBUL