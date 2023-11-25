Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor'u yenerek hem 3 puan hem de moral aldıklarını söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan ve 4-0 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın sonucundan memnun olduğunu dile getiren Buruk, "Bizim açımızdan çok güzel bir sonuç oldu. Dört gollü bir galibiyet aldık. Buna ihtiyacımız vardı. Önceki haftalarda sonlandırmada sıkıntılar yaşıyorduk. Bugün maçı erken bitirdik. Maçın başından sonuna kadar istediğimiz oyunu oynadık. Top genelde bizdeydi. Pas trafiğini artırdık, top kayıplarını azalttık, rakibe geçtikten sonra da kısa sürede aldığımız bir maç oldu. Çok fazla gol pozisyonu bulduk, gol attık. Günün sonunda bizim için değerli bir galibiyet oldu. Bugün hem 3 puan hem moral aldık." diye konuştu.

"Icardi, Galatasaray'ı, Galatasaray da onu çok seviyor"

Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Galatasaray'ı, Galatasaray'ın da Icardi'yi sevdiğini söyledi.

Basında adı İspanya'nın Real Madrid takımıyla transferde geçen Icardi'nin durumuyla ilgili konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Icardi, bizimle son 2 gün takımla antrenman yaptı. Bundan önceki maçlara antrenman yapamadan çıkıyordu. Bu değişimi de sahada gördük. Bu fedakarlık çok önemli. Kendisi uzun zamandır bu fedakarlığı yaptı. Takımını ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini gösteriyor. Icardi, Galatasaray'ı, Galatasaray da onu çok seviyor. Türkiye Icardi'yi çok seviyor. Bir nesli Galatasaraylı yapma yolunda önemli işlere imza attı. Icardi, Galatasaray için çok değerli. Kendisi burada çok mutlu. Gerçek olup olmadığını bilmediğimiz haberlerle ilgili değerlendirme yapmak istemiyorum. Zaten daha kasım ayındayız."

"Ndombele, milli takım arasında iyi hazırlandı"

Okan Buruk, bu sezon ilk kez 90 dakika forma giyen Tanguy Ndombele'nin bir haftalık milli takım arasında iyi hazırlandığını söyledi.

Takımının fizik ve taktik olarak hazır olduğunu aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"Hazırız ama milli takıma giden, sakatlıktan çıkan, maç eksiği bulunan, oynatamadıklarımız oluyor. Bazen aynı kadroyla devam ettik. Takım ligde 10 maç üst üste kazandı. Avrupa'da iyi bir yerdeydik. Çok maç oynasak da az süre verdiğimiz oyuncular olabiliyor. Bunlardan biri de Ndombele'ydi. Bundan önceki maçlarda çok az süreler vermiştik. Ancak bu hafta milli takım arasında iyi hazırlandı. Biz de formayı verdik. Bu tür forma veremediğimiz oyuncular da var. Çok yoğun bir fikstür içinde amacımız her maçı kazanmak. Bunu yapabilecek oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Ana eksiğimiz bazı oyunculara daha az süreler vermemiz. Yoğun fikstürde değişimler yapacağız. Tüm oyuncular süre bulacak ama oynamayanlar da kendini hazır tutmalı. Mutsuzluklar olabilir. Bu çok normal. Oynayan tüm futbolcular iyi profesyonel olduklarını gösteriyorlar. Bugün de oyuncularımızdan iyi performans aldık."

Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlıkları

Okan Buruk, Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez ile ağrısı olduğu için kadroya alınmayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tecrübeli teknik adam, maçın 79. dakikasında sakatlanarak yerini Victor Nelsson'a bırakan Sanchez'in durumuyla ilgili, "Sakatlıkları değerlendireceğiz. Davinson'un MR çekilecek. Arka adalesinde ağrısı oldu. İnşallah önemli bir şeyi yoktur ve bir sonraki maça yetişir. Abdülkerim'in ise yetişeceğini düşünüyoruz. Beklentimiz daha yüksek. Bugün de zorlasak oynatabilirdik ama zorlamak istemedik. Bir sonraki maç için hazır olacağını düşünüyorum. Hazır olmazlarsa Nelsson ve Kaan hazır bekliyor." şeklinde görüş belirtti.

"Kerem, vuruşları iyi olan bir futbolcu"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun son vuruşlarının iyi olduğunu ve yakında goller atacağına inandığını söyledi.

Kerem'in çok çalıştığını vurgulayan Buruk, "Kerem, vuruşları iyi olan bir futbolcu. Geçen sezon net goller attı. Bazen her oyuncunun zor geçen, kaleyi tutturamadığı veya vurduğunda gol olmayan dönemleri olabilir. Kerem'in iyi bir bitiriciliği var. Bununla ilgili her antrenman sonrası çalışıyor. Gol atmak istemeleri, bunu düşünmeleri çok güzel. Kerem, öz güveni çok yüksek bir oyuncu. O yüzden bugün toplar girmezse yarın girecek. Bugün Tete de aynı şeyi yaşadı. Bir yerde golleri atacaklar. Önemli olan çalışmayı sürdürmeleri." ifadelerini kullandı.

Hakemlere zaman geçirme eleştirisi

Buruk, hakemlerin maçlarda zaman geçirmeye yönelik hareketlere izin vermesinin takımların performansını etkilediğini dile getirdi.

Avrupa kupası maçlarıyla Türkiye'deki müsabakalardaki performanslarda yaşanan değişimle ilgili soru üzerine Buruk, "Türkiye Ligi'nde maçların başı yavaş geçiyor. Aut atışları yaklaşık 1 dakika sürüyor. Taraftar tepki veriyor, hakemler ne yapacağını şaşırıyor. Özellikle büyük takımlara karşı oyunun yavaşlatılması, topun oyunda kalma süresinin az olması dezavantaj. Bu durma da tempodan çalınan zamanlar oluyor." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, hakemlerin zaman geçirmeye erken sarı kart göstermediğini savunarak, "Hakemlere de oyunun hızlanması için tepki gösteriyoruz. Hakemlerin sorunu erken sarı kart gösterememeleri. Zaman geçirmeyle ilgili en büyük sıkıntı erken sarı kartın daha sonra kırmızıya dönemeyecek olması. Bu yıllardır olan bir şey. Her takımda bunu görebiliyorsunuz. Bunun üstesinden gelebilmek için bir kültür oluşturmamız gerek. Hakemlere bu konuda büyük yük düşüyor. Kayıp zaman ekleniyor ama oyun yavaşlıyor. Herkes bir şov seyretmek istiyor. Bir takım yavaşlattıkça bu şovun önü kesiliyor. Ne kadar eklenirse eklensin aynı etki olmuyor. Bununla ilgili hakemlerin biraz daha fazla çabası olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Manchester United maçının hikayesi bambaşka bir maç olacak"

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım Çarşamba günü Manchester United ile yapacakları maçın çok önemli olduğunu belirtti.

Manchester United maçının diğer maçlardan başka olacağını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Manchester United, kendi yarı sahasına çekilip beklemeyecek. Onlar da önde oynamaya ve baskı yapmaya çalışacak. Bizim kadar baskılı oynamasalar da önde olacaklar. Manchester United maçının hikayesi bambaşka bir maç olacak. O maça da en doğru 11 ile çıkmak istiyoruz. İlk maçta rakibimizin artı ve eksilerini doğru şekilde değerlendirdik. Burada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gruptaki iddialarının sürdüğünü aktaran Buruk, "Yensek de berabere kalsak da Allah korusun yenilseniz de her şey son maça kalıyor. Kazanarak Avrupa'yı garantileyip, sonraki maç için avantaj yakalamak istiyoruz. Rakibimizin gücü ortada. Biz onları ne kadar ilk maçta yensek de önemli bir kadroya sahipler. Burada da kazanmak için aynı çabayı gösterecekler." diyerek sözlerini tamamladı.