Galatasaray, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk edecek. - İSTANBUL