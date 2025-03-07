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Galatasaray, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi Belek'te antrenman yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda, taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda topa sahip olma çalışmasının ardından taktik ağırlıklı savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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