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Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ve şut çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Galatasaray yarın yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.