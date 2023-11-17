Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanlarla sürdürdü. Sabah kuvvet ve koşu çalışmasıyla başlayan antrenman, pas ve oyun çalışmalarıyla devam etti. Takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Sabah kuvvet ve koşu çalışması yapılırken topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.