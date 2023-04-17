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Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik idmanla son buldu.???????

Galatasaray, bu akşam özel uçakla Alanya'ya gidecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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