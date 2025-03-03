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Galatasaray Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için antrenmanlara başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idman, dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmaları ile devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 5 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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