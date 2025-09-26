Galatasaray, Alanyaspor karşısında 3 puanı tek golle aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde 7'de 7 yaptı.

Alanya Oba Stadı'ndaki maçın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonları buldu. Mücadelede gol perdesini 23. dakikada Mauro Icardi açtı. Sarı-kırmızılılar, ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip tehlikeli pozisyonlar yakalasa da Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapadı. İkinci yarıda başka gol olmadı ve Galatasaray maçı 1-0 kazandı.

Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'de çıktığı üst üste 7 maçta da galibiyet aldı ve 21 puana ulaştı. Haftaya en yakın takipçisinin 6 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 9 puanlık fark yakaladı.

Alanyaspor ise 7. maçında 2. yenilgisini yaşayarak 9 puanda kaldı.

Icardi, Süper Lig'de 6 maçta 5 kez fileleri havalandırdı

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon süre aldığı 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanarak uzun süre forma giyemeyen Icardi, sahalara dönmesiyle gollerini sürdürdü.

Arjantinli yıldız, 2. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor, 5. haftadaki ikas Eyüpspor ve 6. haftadaki Konyaspor maçlarında rakiplerine birer gol attı.

Son olarak Alanyaspor ağlarını da sarsan Icardi, 4'ü üst üste olmak üzere 6 müsabakanın 5'inde rakip fileleri birer kez havalandırdı.

Uğurcan Çakır'dan kritik kurtarışlar

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Sarı-kırmızılı ekibin yaklaşık 30 milyon avro bonservisle Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı milli file bekçisi, Alanyaspor mücadelesine yaptığı kurtarışlarla damga vurdu.

Uğurcan, müsabakayı 8 kurtarışla tamamlayarak galibiyeti getiren oyuncu oldu. Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig kariyerindeki bireysel kurtarış rekorunu egale etti.

???????

Victor Osimhen döndü

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, sakatlığının ardından Alanyaspor karşılaşmasıyla sahalara döndü.

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle sarı-kırmızılı takımın ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçlarda görev alamamıştı.

Osimhen, Alanyaspor'a karşı 84. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın kazanma serisi 15 maça çıktı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 41 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.

Ligde son 8 deplasmanda puan kaybı yok

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı.

Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı.

Söz konusu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

İlk 7 maçta 19 gol attı, 2 gol yedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 19 kez rakip ağları sarstı.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 ve beşinci haftada Eyüpspor'u 2-0, altıncı haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi.

Son olarak Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, toplamda 19 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 7 maçta Çaykur Rizespor ile Konyaspor'dan birer gol yedi ve 5 maçta kalesini gole kapadı.

Galatasaray, Alanyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazandı

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u ligde oynadığı son 6 maçta da mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalarda ikişer kez 4-0 ile 1-0'lık galibiyetler elde ederken, birer kez de rakibini 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yendi.

Liverpool maçı öncesi moral kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edeceği karşılaşma öncesinde bu galibiyetle moral kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor galibiyetiyle Liverpool maçına daha moralli çıkacak.

Hagi için özel maç

Türkiye'de doğan ve Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi, Alanyaspor formasıyla kendisi için çok özel bir karşılaşmaya çıktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Akdeniz ekibindeki 3. maçına çıkan Ianis Hagi, babasının efsaneleştiği Galatasaray'a karşı 71. dakikada İbrahim Kaya'nın yerine oyuna dahil oldu.

Gheorghe Hagi ise karşılaşmayı yerinde takip etti.

Alanyaspor, iki kez direğe takıldı

Alanyaspor, karşılaşmada 2 kez gole çok yaklaştı.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Janvier'in pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Yusuf Özdemir'in çaprazdan çektiği şutta top yakın direkten auta çıktı.

Mücadelenin 90. dakikasında da Ruan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutu Uğurcan kurtardı. Meşin yuvarlak, bu kurtarış sonrasında direğe çarpıp oyun alanına döndü.