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Galatasaray Alanyaspor hazırlık maçının geliri depremzedelere bağışlanacak

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Galatasaray Alanyaspor hazırlık maçının geliri depremzedelere bağışlanacak

Galatasaray ile Alanyaspor, 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek ve tüm geliri depremzedelere bağışlanacak.

Galatasaray ile Alanyaspor, 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek ve tüm geliri depremzedelere bağışlanacak.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden 'Yaralarımızı birlikte sarıyoruz' başlığı ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray ve Corendon Alanyaspor 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de hazırlık maçında bir araya gelecek. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmadan elde edilecek bilet, yayın ve reklam gelirlerinin tamamı depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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