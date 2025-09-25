Galatasaray Alanya'ya Geldi

GALATASARAY deplasmanda oynayacağı Alanyaspor karşılaşması için Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan lider Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 18.30 sıralarında Alanya- Gazipaşa Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı kırmızılı kafileyi karşılamak için bir grup taraftar da havalimanına geldi. Takım otobüsüne binen Galatasaray kafilesi konaklayacakları otele gitmek üzere yola çıktı.