Galatasaray Alanya'ya Geldi

Süper Lig'in lideri Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maç için Antalya'ya ulaştı. Taraftarlar havalimanında takımı karşıladı.

GALATASARAY deplasmanda oynayacağı Alanyaspor karşılaşması için Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan lider Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 18.30 sıralarında Alanya- Gazipaşa Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı kırmızılı kafileyi karşılamak için bir grup taraftar da havalimanına geldi. Takım otobüsüne binen Galatasaray kafilesi konaklayacakları otele gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
