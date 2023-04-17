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Galatasaray, Alanya'ya geldi

Galatasaray, Alanya'ya geldi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Alanya'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Alanya'ya geldi.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı.

Takımı havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattı.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor

Galatasaray Gazipaşa Alanya Spor Haberler

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