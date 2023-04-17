Galatasaray, Alanya'ya geldi
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Alanya'ya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Alanya'ya geldi.
Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı.
Takımı havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattı.
Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor