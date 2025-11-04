Haberler

Galatasaray, Ajax Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Ajax ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Okan Buruk yönetimindeki antrenman basına kapalı olarak taktik provayla sona erdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular iki grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde Ajax müsabakasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzon Spor müsabakasında ağrı hisseden Yunus Akgün ise takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde özel uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek. Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 22.00'de maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek.

Ajax- Galatasaray müsabakası, yarın TSİ 23.00'te Johan Cruijff Arena'da oynanacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
