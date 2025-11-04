Galatasaray, Ajax Maçı İçin Hollanda'ya Uçtu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Ajax maçı için Hollanda'ya gitti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele edecek. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Hollanda'ya hareket etti.

Sarı-kırmızılı kafilede şu futbolcular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina." - İSTANBUL