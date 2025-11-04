Haberler

Galatasaray, Ajax Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Ajax ile oynayacağı maça yönelik son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki son antrenmanda futbolcular kaynaşma çalışması yaptı ve maç taktiği üzerinde duruldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp, top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Ajax karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Ağrıları bulunan Yunus Akgün, antrenmanda takımla çalıştı.

Galatasaray, saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'ndan, Hollanda'ya hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
