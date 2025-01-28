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Galatasaray, Ajax ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

Galatasaray, Ajax ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor
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UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Galatasaray, 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Maçın hakemi İspanyol Jesus Gil Manzano olacak.

UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile oynayacağı mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Galatasaray, 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Guillermo Cuadra olacak.

Maçta VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande oturacak. AVAR'da ise Alejandro Hernandez yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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