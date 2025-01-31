Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz

İsrail medyasının Suriye haberlerine Trump'tan yanıt
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti

Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın

Karbonmonoksit patlaması başladı: Mecbur olmadıkça camları açmayın

Galatasaray, Ajax'a Deplasmanda 2-1 Yenildi

Galatasaray, Ajax'a Deplasmanda 2-1 Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax ile karşılaştı ve maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. İkinci yarıda yapılan ataklar sonuç vermedi, Galatasaray'ın tek golü ise maçın son dakikasında geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci)

53. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının içinden Gabriel Sara'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.

57. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan direkt kaleye vuruşunda kaleci Remko Pasveer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada Anton Gaaei'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu alan Kian Fitz-Jim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

66. dakikada Gabriel Sara'nın ceza yayından vuruşunda kaleci Remko Pasveer'den seken topu kale önünde bulan Michy Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

90+4. dakikada Yusuf Demir'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Victor Osimhen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado

Ajax: Remko Pasveer, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas, Jorrel Hato, Jordan Henderson (Daniele Rugani dk. 77), Kian Fitz-Jim (Jorthy Mokio dk. 77), Kenneth Taylor, Bertrand Traore (Steven Berghuis dk. 73), Mika Marcel Godts (Chuba Akpom dk. 12), Brian Brobbey (Wout Weghorst dk. 73)

Yedekler: Jay Gorter, Diant Ramaj, Ahmetcan Kaplan, Kristian Nökkvi Hlynsson, Gerald Alders, Chuba Akpom, Christian Rasmussen, Benjamin Tahirovic

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez (dk. 90), Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Michy Batshuayi dk. 61), Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün (Elias Jelert dk. 61), Dries Mertens (Yusuf Demir dk. 69), Barış Alper Yılmaz (Efe Akman dk. 90 ), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Atakan Ordu, Kadir Subaşı, Berta Luş, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Bertrand Traore (dk. 23), Kian Fitz-Jim (dk. 58) (Ajax), Victor Osimhen (dk. 90+4) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Victor Osimhen, Lucas Torreira, Davinson Sanchez (Galatasaray), Bertrand Traore (Ajax) - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Gülben Ergen bu paylaşımı yüzünden ifade verdi
img

İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşme detayları
img

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe ve Galatasaray turladı! İşte muhtemel rakipleri
İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı

İlk transferini Türkiye'den yaptı
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.