Galatasaray, Ajax'a Deplasmanda 2-1 Yenildi
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax ile karşılaştı ve maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. İkinci yarıda yapılan ataklar sonuç vermedi, Galatasaray'ın tek golü ise maçın son dakikasında geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Ajax'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci)
53. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının içinden Gabriel Sara'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.
57. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan direkt kaleye vuruşunda kaleci Remko Pasveer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
58. dakikada Anton Gaaei'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken topu alan Kian Fitz-Jim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
66. dakikada Gabriel Sara'nın ceza yayından vuruşunda kaleci Remko Pasveer'den seken topu kale önünde bulan Michy Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
90+4. dakikada Yusuf Demir'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Victor Osimhen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado
Ajax: Remko Pasveer, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas, Jorrel Hato, Jordan Henderson (Daniele Rugani dk. 77), Kian Fitz-Jim (Jorthy Mokio dk. 77), Kenneth Taylor, Bertrand Traore (Steven Berghuis dk. 73), Mika Marcel Godts (Chuba Akpom dk. 12), Brian Brobbey (Wout Weghorst dk. 73)
Yedekler: Jay Gorter, Diant Ramaj, Ahmetcan Kaplan, Kristian Nökkvi Hlynsson, Gerald Alders, Chuba Akpom, Christian Rasmussen, Benjamin Tahirovic
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez (dk. 90), Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Michy Batshuayi dk. 61), Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün (Elias Jelert dk. 61), Dries Mertens (Yusuf Demir dk. 69), Barış Alper Yılmaz (Efe Akman dk. 90 ), Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Atakan Ordu, Kadir Subaşı, Berta Luş, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Bertrand Traore (dk. 23), Kian Fitz-Jim (dk. 58) (Ajax), Victor Osimhen (dk. 90+4) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Victor Osimhen, Lucas Torreira, Davinson Sanchez (Galatasaray), Bertrand Traore (Ajax) - AMSTERDAM