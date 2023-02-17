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Galatasaray Adekugbe'yi açıkladı

Spor Haberleri

Galatasaray Adekugbe'yi açıkladı

Galatasaray, deprem felaketinin ardından ligden çekilme kararı alan Hatayspor'dan Adekugbe'yi satın alma opsiyonuylu renklerine bağladığını açıkladı.

Galatasaray, deprem felaketinin ardından ligden çekilme kararı alan Hatayspor'dan Adekugbe'yi satın alma opsiyonuylu renklerine bağladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ve oyuncu ile anlaşma sağladı. Konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde: Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur."


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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