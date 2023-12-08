Haberler ›› Spor ›› Galatasaray-Adana Demirspor Maçını 45 Bin 560 Taraftar İzledi

Galatasaray-Adana Demirspor Maçını 45 Bin 560 Taraftar İzledi

8 Aralık 2023 22:12 Son Güncelleme: 22:14 Abone Ol

Galatasaray evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. RAMS Park'ta gerçekleşen maçı toplam 45 bin 560 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar yağışlı ve soğuk havaya rağmen tribünleri doldurdu ve takımlarına destek verdi.