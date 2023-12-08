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Galatasaray-Adana Demirspor Maçını 45 Bin 560 Taraftar İzledi

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Galatasaray evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. RAMS Park'ta gerçekleşen maçı toplam 45 bin 560 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar yağışlı ve soğuk havaya rağmen tribünleri doldurdu ve takımlarına destek verdi.

Galatasaray- Adana Demirspor karşılaşmasını RAMS Park'ta toplam 45 bin 560 taraftar takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'daki yağışlı ve soğuk havaya rağmen tribünleri doldurdu. RAMS Park'taki mücadeleyi toplam 45 bin 560 taraftar izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

Adana Demirspor taraftarları da deplasman tribününde takımlarını destekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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