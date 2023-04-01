Aslan'ın yıldızları döndü! Galatasaray-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 27. haftasında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak maç öncesi Aslan'da Dries Mertens sevinci yaşanıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da Berkan cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Cezası biten Nelsson'un ise ilk 11'de. Adana Demirspor'da cezası süren Belhanda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacak.

MERTENS GERİ DÖNDÜ

Galatasaray formasıyla son maçına 5 Şubat'ta çıkan Dries Mertens sakatlıktan kurtuldu. Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılıların Adana Demirspor ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.

İÇ SAHADA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı. Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı. İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.

CİMBOM YENİ SERİ PEŞİNDE

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.

Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yeni bir seriye start vermek istiyor.

11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Sergio Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

Adana Demirspor: Ertaç, Rodriguez, Semih, Morel, Svenson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, N'diaye.