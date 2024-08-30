Galatasaray Adana Demirspor maçı için Mersin'e geldi
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, Mersin'e geldi. Takım, hava yoluyla Çukurova Bölgesel Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, hava yoluyla Çukurova Bölgesel Havalimanı'na geldi. Burada taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan sarı-kırmızlı futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a çiçek takdim edildi. Takım buradan kara yoluyla maçın oynanacağı Adana'ya hareket etti.