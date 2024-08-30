Galatasaray Adana Demirspor maçı için Mersin'e geldi

Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, hava yoluyla Çukurova Bölgesel Havalimanı'na geldi. Burada taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan sarı-kırmızlı futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a çiçek takdim edildi. Takım buradan kara yoluyla maçın oynanacağı Adana'ya hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor