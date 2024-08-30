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Galatasaray, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın saat 21.45'te Adana Demirspor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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