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Galatasaray, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman sonrası takım taktik çalışmasıyla maç için hazır hale geldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 21.45'te Adana Demirspor'a konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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