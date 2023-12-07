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Galatasaray, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanla sona eren hazırlıkların ardından Galatasaray, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın saat 20.00'de Adana Demirspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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