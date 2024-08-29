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Galatasaray, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

GALATASARAY, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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