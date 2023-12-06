Galatasaray, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, 8 Aralık Cuma günü Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanlarla maçın hazırlıklarını tamamlıyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL