Galatasaray, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL