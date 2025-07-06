Galatasaray, ABD'li Forvet Fabian White'ı Transfer Etti

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 26 yaşındaki ABD'li forvet Fabian White'ı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray MCT Technic, atletizmi, çok yönlü oyunu ve Avrupa'da gösterdiği yükseliş grafiğiyle dikkat çeken Amerikalı forvet Fabian White ile 2025-2026 sezonu için sözleşme imzaladı. Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nde gösterdiği skorer performansla adından sıkça söz ettiren 2.02 metre boyundaki Amerikalı forvet Fabian White'a başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz." denildi.

Fabian White, geçen sezon Manisa Basket'te forma giydi.