Leo Dubois'da yırtık ve zorlanma tespit edildi - Haberler

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Leo Dubois'da yırtık ve zorlanma tespit edildi

Leo Dubois'da yırtık ve zorlanma tespit edildi

Galatasaray, Avusturya kampında oynanan Fiorentina maçında sakatlanan Leo Dubois'da 2'nci derece yırtık ve zorlanma olduğunu açıkladı.

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Galatasaray, Avusturya kampında oynanan Fiorentina maçında sakatlanan Leo Dubois'da 2'nci derece yırtık ve zorlanma olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Avusturya'da gerçekleşen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois'nın sponsorumuz Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Bahçelievler Galatasaray Avusturya Spor Haberler

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