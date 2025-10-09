Haberler

Galatasaray'a Seyirci Ceza: 90 Bin Lira

Türkiye Basketbol Federasyonu, Galatasaray Kulübüne TBF Disiplin Kurulu tarafından seyircilerin kötü tezahüratları nedeniyle 90 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübüne 90 bin lira para cezası verdi.

TBF'nin açıklamasına göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Cuma günü oynanan Galatasaray MCT Technic-TOFAŞ karşılaşmasında seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe 90 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
