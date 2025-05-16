Galatasaray'a Karşı Kayserispor'un 7 Yıllık Galibiyet Hasreti

Galatasaray'a Karşı Kayserispor'un 7 Yıllık Galibiyet Hasreti
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Kayserispor, 2016-2017 sezonundan beri Galatasaray'ı İstanbul'da mağlup edemiyor. Pazar günü oynanacak maçta, Kayserispor 7 yıl aradan sonra galip gelme umutlarını yeniliyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, renktaşı Galatasaray'ı İstanbul'da 7 sezondur mağlup edemiyor.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, Pazar günü İstanbul'da 3 puan için karşı karşıya gelecek. Renktaşlar, bir kez daha birbirine üstünlük kurabilmenin gayreti içerisinde olacak. İstanbul'da iki takım arasında 2016-2017 sezonunda oynanan lig maçında 2-1 üstünlük kuran Kayserispor, sonrasında oynadığı 7 maçta 2 beraberlik 5 yenilgi aldı.

Galatasaray ile Kayserispor arasında İstanbul'da oynanan maçlar ve bu maçların sonuçları ise şu şekilde:

2023/2024 Galatasaray-Kayserispor 2-1

2022/2023 Galatasaray-Kayserispor 6-0

2021/2022 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2020/2021 Galatasaray-Kayserispor 1-1

2019/2020 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2018/2019 Galatasaray-Kayserispor 3-1

2017/2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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