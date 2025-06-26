Galatasaray A Kadın Sutopu Takımı, Başantrenör Milos Sakovic ile Yollarını Ayırdı

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Galatasaray A Kadın Sutopu Takımı, 6 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan başantrenör Milos Sakovic ile yollarını ayırdı. Kulüp, Sakovic'e emekleri için teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Galatasaray A Kadın Sutopu Takımı, Başantrenör Milos Sakovic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray A Kadın Sutopu Takımımızı 6 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan ve kendi hedefleri doğrultusunda kulübümüzden ayrılan başantrenörümüz Milos Sakovic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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