Galatasaray A Kadın Sutopu Takımı, Başantrenör Milos Sakovic ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray A Kadın Sutopu Takımı, Başantrenör Milos Sakovic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray A Kadın Sutopu Takımımızı 6 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan ve kendi hedefleri doğrultusunda kulübümüzden ayrılan başantrenörümüz Milos Sakovic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL