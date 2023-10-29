Galatasaray, A. Efes'i 95-76'lık skorla yendi
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Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda A. Efes'i 95-76'lık skorla yendi. Maçın ilk periyodunu Galatasaray 22-19 önde tamamlarken, soyunma odasına da 45-35 önde girdi. Üçüncü çeyrek yine Galatasaray'ın 68-59 üstünlüğüyle geçilirken son bölümde farkı açan Galatasaray, maçı 95-76 kazandı.
Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda A. Efes'i 95-76'lık skorla yendi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu sarı-kırmızılılar 22-19 önde tamamlarken, soyunma odasına da 45-35 önde girdi. Üçüncü çeyrek yine Galatasaray'ın 68-59 üstünlüğüyle geçilirken son bölümde farkı açan konuk takım salondan 95-76'lık galibiyetle ayrıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor