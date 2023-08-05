Galatasaray, 600 konteyneri depremzedelere teslim etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 600 konteynerden oluşan kenti depremzedelere teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşların barınma ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş'ta bir dizi ziyarette bulundu. Özbek ve beraberindeke heyet ilk olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bir araya geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i ziyeret etti. Galatasaray Spor Kulübü ve Nef Vakfı tarafından yaptırılan, 3 bin kişinin yaşadığı 600 konteynerdan oluşan AFAD Yaşam Alanı'nı ziyaret eden Dursun Özbek, depremzede vatandaşlarla uzun süre sohbet edip çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Özbek ayrıca, Kahramanmaraş'a 100 kalıcı konut ve Kahramanmaraş İstiklal spor ile hazırlık maçı yapacaklarının sözünü verdi.

Güngör'ün bu sözleri üzerine Dursun Özbek, Galatasaray ile İstiklalspor'un Kahramanmaraş'ta hazırlık maçı yapacağının sözünü vererek, "Kahramanmaraş'ta hem hazırlık maçı yapmak üzere hem de sporcu desteği açısından sadece futbol da değil, başka branşlarda da böyle bir desteği ihtiyacınız varsa, eğitilmesini istediğiniz sporcularınız varsa bize gönderebilirsiniz, biz size sporcu desteği veririz. Bizim bugüne kadar ki tecrübelerimizden istifade etmek isterseniz o konuda yardımcı oluruz hoca nezdinde olsun, oyuncu nezdinde olsun" diye konuştu.