Galatasaray 6. Maçında da Galip Geldi

Galatasaray 6. Maçında da Galip Geldi
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini elde etti ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

Galatasaray, Sivasspor müsabakasıyla üst üste 6. maçından galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini de 6'ya çıkardı. Aslan, Süper Lig'de Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor ve Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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