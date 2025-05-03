Galatasaray 6. Maçında da Galip Geldi

Galatasaray, Sivasspor müsabakasıyla üst üste 6. maçından galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini de 6'ya çıkardı. Aslan, Süper Lig'de Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor ve Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etti.

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