Galatasaray, 5. Yıldızı Taktı; Dursun Özbek Avrupa Hedefini Açıkladı

Galatasaray, 5. Yıldızı Taktı; Dursun Özbek Avrupa Hedefini Açıkladı
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, takımın Avrupa'da başarılı olma hedefini vurguladı. Özbek, 5. yıldızın anlamının büyük olduğunu ve transfer çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, gelecek sene Avrupa'da başarı yakalamayı amaçladıklarını söyledi.

Dursun Özbek, Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğu ilan ettikleri maçın ardından Levent'teki Galatasaraylılar Derneği Lokali'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım olarak formalarına 5. yıldızı taktıkları için mutlu olduklarını belirten Özbek, "Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Bu başarıda bize destek veren taraftarlara, oyunculara, teknik kadroma, genel kurul ve yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Zor bir sezonu şampiyon olarak bitirdik. Şimdi önümüzde Avrupa'da başarıyı yakalamak var. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımız devam edecek. Transfer sezonuna giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'in takımdaki geleceğine değinen Özbek, "Daha transfer sezonuna girmedik. Osimhen, çok önemli bir oyuncumuz. Kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kariyerli bir oyuncu. Her şeyden önce Osimhen'in takımda kalmak istemesi lazım." diye konuştu.

Dursun Özbek, 2017 yılında söylediği "Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "O gün verdiğim sözü bugün tutmanın gururunu yaşıyorum. Galatasaray, birlik ve beraberliğini koruduğu sürece şampiyonluğun en büyük adayıdır. Bu dönemde de bunu ispatladık. 5. yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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