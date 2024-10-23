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Galatasaray, 48 Yıl Sonra İsveç Takımını Mağlup Etti

Galatasaray, 48 Yıl Sonra İsveç Takımını Mağlup Etti
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 yenerek 1976'dan sonra bir İsveç takımını mağlup etti. Bu, sarı-kırmızılıların İsveç temsilcileriyle yaptığı sekizinci karşılaşma oldu.

Galatasaray, Elfsborg karşılaşmasıyla 15 Eylül 1976 tarihinden sonra ilk kez bir İsveç takımını mağlup etmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Elfsborg ile ilk kez Avrupa kupalarında karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu maçla birlikte İsveç takımlarıyla da 8. karşılaşmasına çıktı ve 2. galibiyetini elde etti. Aslan diğer mücadelelerde 2 beraberlik, 4 yenilgi almıştı.

Sahadan 4-3'lük skorla galip ayrılan Galatasaray bu sonuçla birlikte 48 yıl sonra bir İsveç takımını mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, daha önce İsveç temsilcilerine karşı tek galibiyetini 15 Eylül 1976 tarihinde deplasmanda AIK takımını 2-1'lik skorla yenerek almıştı.

Cimbom bu müsabaka öncesinde İsveç'ten; Östersund, Helsingborg, Göteborg ve AIK takımlarıyla oynamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Politika Futbol İsveç Spor

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