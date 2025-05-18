Galatasaray 25. Süper Lig Şampiyonluğunu İlan Etti

ORDU'da, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyon olan Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında kendi sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla 25'inci Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'ın şampiyonluğu, Ordu'da da kutlandı. Kentin işlek caddelerinde yüzlerce taraftarın katılımıyla coşkuyla kutlanırken, çok sayıda taraftar da araçlarıyla Galatasaray bayraklarıyla şehir turu attı.