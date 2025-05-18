Galatasaray 25. Süper Lig Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray 25. Süper Lig Şampiyonluğunu İlan Etti
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Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Ordu'da taraftarlar coşkuyla kutlama yaptı.

ORDU'da, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyon olan Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında kendi sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla 25'inci Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'ın şampiyonluğu, Ordu'da da kutlandı. Kentin işlek caddelerinde yüzlerce taraftarın katılımıyla coşkuyla kutlanırken, çok sayıda taraftar da araçlarıyla Galatasaray bayraklarıyla şehir turu attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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