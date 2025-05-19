Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti, Taraftarlardan Büyük Kutlama

Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti, Taraftarlardan Büyük Kutlama
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Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek sezonu 25. şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Edirne'de binlerce taraftarla kutlama yaptı. Taraftarlar cadde ve sokakları doldurarak meşale ve bayraklarla coşkuyla kutladılar.

Süper Lig'in 36. haftasında 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar maç bitiminde Edirne'de cadde, sokak ve meydanlara akın etti. Binlerce taraftar, meşale ve bayraklarla kutlama yaptı.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte Zübeyde Hanım Caddesi'nden yürüyerek Saraçlar Caddesi'ne akın etti. Binlerce taraftar meşale yakarak Galatasaray bayraklarıyla kutlama yaptı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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