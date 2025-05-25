Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu İlan Etti
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Süper Lig 2024-2025 sezonunun bitimine iki hafta kala Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızını aldı. Şampiyonluk kutlamaları İstanbul Boğazı'ndaki köprülere yansıtıldı.

Süper Lig 2024-2025 sezonunun bitimine iki hafta kala 25'nci şampiyonluğunu ilan eden ve 5'nci yıldızı alan Galatasaray'ın renkleri İstanbul Boğazı'ndaki köprülere yansıtıldı.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 25'nci kez mutlu sona ulaşarak 5'nci yıldızı aldı. Sarı-kırmızı renkler İstanbul Boğazı'ndaki köprülere yansıtılırken, Galatasaray bayrağı FSM Köprüsü'ne asıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü şampiyonluk kutlamaları kapsamında gece boyunca sarı-kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Köprülerden yansıyan ışıklar görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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