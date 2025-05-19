Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti
Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti. Takım, üst üste 3. kez şampiyon olmanın yanı sıra 5. yıldızını taktı.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı kulüp 25'inci şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 3'üncü kez şampiyon olan sarı-kırmızılı takım 5'inci yıldızı da takmış oldu. Muslera'nın penaltı vuruşu kullandığı maçta Osimhen ligdeki gol sayısını 25'e çıkarttı.
17.00 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutlama yapılacak (Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri)
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertli ekip Eyüpspor'u 2-1'lik skorla geçti. Mourinho maçın ardından yaptığı açıklamada "Bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum o da; bütün dünyanın Türkiye Ligi'ni nasıl bir lig olduğunu görmesi anlamında. Artık herkes Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü." şeklinde ifadeler kullandı.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar Alanya deplasmanında 1-1 berabere kalarak 3'üncü sırayı Samsunspor'a kaptırdı.
SİVASSPOR
Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen üçüncü takım Samsun deplasmanında kaybeden Sivasspor oldu. Lige veda edecek 4'üncü takım ise ya Bodrumspor ya Alanyaspor olacak
1'İNCİ LİG
- Yükselme Play Off 2'nci Tur ilk maçı
20.00 Boluspor-Bandırmaspor
Türkiye 3.Lig Yükselme Play Off 3. Tur rövanş maçları
15.30 Sebat Gençlik (0) - (2) Kahramanmaraş İstiklalspor
16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor (0) - (1) Küçükçekmece Sinopspor
16.00 Karşıyaka (0) - (0) Muş Spor Kulübü
20.00 Balıkesirspor (1) - (0) Mazıdağı Fosfat SK
TENİS
Şırnak'ta düzenlenen 4'üncü Uluslararası 'Cudi Cup' Tenis Turnuvası başlayacak
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
19: 00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Bld.
TBL Final (3.maç)
19: 00 MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor (Erokspor seride 2-0 önde)
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
09.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.