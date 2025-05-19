Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu İlan Etti!

Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu İlan Etti!
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Süper Ligin 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk kutlamaları Denizli'de coşkuyla gerçekleştirildi.

Süper Ligin 36. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Denizli'de taraftarlar büyük bir coşku yaşadı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 2 hafta kala Galatasaray 25. Şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın sahasında Kayserispor'u 3 – 0 gibi net gibi bir skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında olduğu gibi Denizli'de de taraftarların yaşadığı coşku sokaklara taştı. Denizli'deki kutlamaların adresleri Delikliçınar Meydanı ve Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'ndeki amfi tiyatro oldu. Kent merkezinde araç konvoyları oluşturan taraftarlar, marşlar eşliğinde meşaleler yaktı, sarı-kırmızı bayraklarla meydanı doldurdu.

Sarı-kırmızılı formalarıyla bir araya gelen Galatasaraylılar, davul ritimleri eşliğinde coşkuyu birlikte yaşadı. Marşlar söyleyip 25'inci şampiyonluk ve 5'inci yıldızın sevincini yaşayan taraftarlar, ellerindeki bayraklarla takımları lehine tezahüratta bulunup, meşaleler yaktı, havai fişek gösterisi yaptı. Polis ekipleri, kutlamaların güvenli şekilde geçmesi için kent genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Gece boyunca süren kutlamalar olaysız şekilde sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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