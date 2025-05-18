Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu İlan Etti
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Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar, Ankara'da sokaklarda kutlama yaptı, araçlarla konvoylar oluşturup meşaleler yaktılar.

(ANKARA) - Galatasaray'ın, Süper Lig'in tamamlanmasına iki hafta kala Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, taraftarlar sokağa çıktı. Başkentte sarı kırmızılı taraftarlar araçlarla konvoylar oluşşturup kornalar çalarak, meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda ligin bitimine iki hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın üst üste üçüncü, toplamda ise 25'inci kez şampiyon olmasının ardınan taraftarlar şampiyonluk sevincini sokaklarda yaşadı. Galatasaray flamalarıyla araçlarla konvoylar yapan taraftarlar, sloganlar atarak, kornalar çalarak sevinçlerini paylaştı.

Sarı kırmızılı taraftarların bir araya geldiği Ankara Kuğulu Park'ta coşkulu kutlama yapıldı. Şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar, meşaleler yaktı, Galatasaray marşları seslendirdi. Coşkulu kalabalık kutlamaların ardından dağıldı.

Kaynak: ANKA / Spor
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