Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu İlan Etti!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi tüm yurtta olduğu gibi Hatay'da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

2024-2025 sezonu Trendyol Süper Ligi'nin bitimine iki hafta kala üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray toplamda da 25. şampiyonluğuna ulaştı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Hatay'ın Antakya ilçesi kent meydanına akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meydanı bayram havasına çevirerek 25. şampiyonluğu coşkuyla kutladı. - HATAY