Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu İlan Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek üst üste 3, toplamda 25. kez şampiyon olan Galatasaray'a TFF'den tebrik mesajı.

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray ; üst üste 3, toplamda 25'inci şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip için tebrik mesajı yayımladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı tebrik ederiz" ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti

Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü

Yolda yürürken dehşeti yaşadı! Binadan koptu, kafasına düştü
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi hastaneye kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.