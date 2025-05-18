Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti
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Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Manisa'da kutlamalar coşkuyla yapıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bir grup taraftar ise kutlama alanına Fenerbahçe tabutunu omuzlarında taşıyarak getirdi.

2024-2025 sezonu Trendyol Süper Ligi'nin bitimine iki hafta kala üst üste 3'üncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray toplamda da 25. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Bellona Kayserispor'la karşılaştığı mücadele öncesi Manisa'da birçok kıraathane ve kafe adeta stadyuma dönüştü. Maçın 75. dakikasından itibaren Galatasaray taraftarları kutlamaların yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na adeta akın etti. Galatasaray gol attıkça sevinen taraftarlar maçın bitiminde şehrin merkezi konumundaki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 25'inci şampiyonluğu doyasıya kutladı. Araçlarına binen Manisalı Galatasaray taraftarları ise bayraklar ve kornalar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Bir grup taraftarın ise Fenerbahçe tabutunu omuzlarında taşıyarak tezahüratlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirmesi dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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