Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Elazığ'da Coşkuyla Kutladı

Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Elazığ'da Coşkuyla Kutladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Elazığ'da taraftarlar, maç sonrası büyük bir coşkuyla kutlama yaptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da şampiyonluk büyük bir coşkuyla kutlandı.

2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in bitimine iki hafta kala üst üste 3'üncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray toplamda da 25. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Kayserispor'la karşılaştığı mücadele öncesi Elazığ'da birçok kıraathane ve kafe adeta stadyuma dönüştü. Maçın bitimiyle birlikte Galatasaray taraftarları kent genelindeki meydanlara akın etti. Araçlarına binen Galatasaray taraftarları bayraklar ve kornalar eşliğinde şehir turu atarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Meşalelerin yakıldığı ve havai fişeklerin atıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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