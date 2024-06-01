Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ankara'da kutladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ulaştığı 24. şampiyonluğu Ankara'da kutladı.

Crowne Plaza'da Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk balosuna, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve Belçikalı futbolcu Dries Mertens'le ilgili soruya "Mertens önümüzdeki sezon Galatasaray'ın kadrosunda olacak. Okan Buruk bizim zaten başarılı hocamız. Önümüzdeki sezon Okan hocamızla 5. yıldızı takacağız." cevabını verdi.

Özbek, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yla anlaşmasıyla ilgili soru üzerine "Onların iş içi." ifadesini kullandı.

Şampiyonlukların birlik beraberlikle geldiğini aktaran Özbek, "Camianın bir arada olması, tek yumruk haline gelmesi şampiyonlukları getirir. Huzur içinde mutlu bir sezon geçirdik. Gelecek sezon, 2025'te 25. şampiyonluğu alacağız ve 5. yıldızı takacağız. Hedefimiz Avrupa'da da başarı. Taraftarlarımızı önümüzdeki sene Avrupa'da da mutlu edeceğiz. Galatasaray'ın hedefi Avrupa'da da başarılı olmaktır. Herkes hazırlansın, 2024-2025 sezonu da Galatasaray içinde başarılı gelecektir. 2025'in mayısında da mutlu olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluk kutlamasında Ankaralı Galatasaraylılara da seslenen Özbek, şöyle konuştu:

"Sezon iki takım arasında çekişmeli geçti. Mayıslar Galatasaray'ındır sözü yerine geldi, gelecek sezon da böyle olacak. Yönetim kurulu olarak çok çetin bir çalışma, savaşın içindeydik ama aldığımız başarıya bizi götüren en önemli etken taraftarımızdı. Taraftarımızla bütünlük sağladık. Galatasaray son 2 senede eski tartışmaların dışına çıktı. Liseli, atkılı, kravatlı tartışması oluşmadı. Biz bir araya gelip barışık olduğumuz zaman inanın bana Galatasaray'ın bileğini bükecek hiç kimse yok. Onun için bazı gereksiz tartışmaları unutalım."

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Faruk Ünlüsoy, 25. şampiyonluğu da gelecek sezon alacaklarına ve Haziran 2025'te yine Ankara'da kutlama yapacaklarına inandığını aktardı.

Şampiyonluk balosuna çok sayıda daveti katılırken, Okan Buruk ve futbolcuların da videolu mesajları paylaşıldı.

Baloda Dursun Özbek ve Faruk Ünlüsoy, hazırlanan şampiyonluk pastasını kesti.